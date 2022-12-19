Зеленский попросил у стран Объединенного экспедиционного корпуса танки и NASAMS

Владимир Зеленский вновь попросил европейских лидеров увеличить поставки оружия в Украину.

Он напомнил, что после очередного массированного ракетного обстрела России без электроснабжения остались 22 миллиона 408 тысяч жителей Украины.

"Я сосредоточусь на конкретных вещах, потому что время требует конкретных действий. Той ночью Украину снова атаковали 34 иранских беспилотника Shahed-136. Это были беспилотники из новой партии из 250 единиц, поставленных в Россию Ираном", - сообщил Зеленский руководителям стран, формирующих Объединенный экспедиционный корпус (ОЭК).

Он напомнил, что после очередного массированного ракетного удара противника, проведенного в пятницу, 16 декабря, без электроснабжения остались 22 миллиона 408 тысяч человек. жителей Украины и более 10 млн человек без водоснабжения и отопления.

По словам президента Зеленского, Великобритания и Норвегия могли бы предоставить Киеву больше систем ПВО, таких как норвежский NASAMS и нидерландские танки типа Leopard.

По его мнению, к другим видам вооружений, которые остро необходимы Киеву, относятся: артиллерийские системы, снаряды калибра 122 и 155 мм и реактивные системы залпового огня.

Объединенный экспедиционный корпус, созданный Великобританией, является одним из двух крупнейших проектов (после Европейской инициативы по интервенции (E2I), предложенной Францией), которые призваны укрепить европейские возможности реагирования на кризисы.

По приглашению Латвии в Ригу прибыли лидеры других стран Северной Европы, участвующих в этой инициативе: Дании, Эстонии, Финляндии, Нидерландов, Исландии, Литвы, Норвегии, Швеции и Великобритании.