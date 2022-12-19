Лукашенко заявил, что Беларусь не сможет существовать без России

Александр Лукашенко заявил, что Россия сможет существовать без Беларуси, а Беларусь без России нет.

19 декабря президент Республики Беларусь на пресс-конференции по итогам переговоров с российских лидером Владимиром Путиным рассказал о важности сотрудничества Минска и Москвы в современной геополитической ситуации.

«Россия без нас обойдется, а мы без неё не сможем», – с уверенностью заявил белорусский лидер Лукашенко в беседе с представителями средств массовой информации во Дворце Независимости.