Лукашенко заявил, что Беларусь не сможет существовать без России
2022-12-19 21:22
Александр Лукашенко заявил, что Россия сможет существовать без Беларуси, а Беларусь без России нет.
19 декабря президент Республики Беларусь на пресс-конференции по итогам переговоров с российских лидером Владимиром Путиным рассказал о важности сотрудничества Минска и Москвы в современной геополитической ситуации.
«Россия без нас обойдется, а мы без неё не сможем», – с уверенностью заявил белорусский лидер Лукашенко в беседе с представителями средств массовой информации во Дворце Независимости.
Опубликовано: Диана Мудреченко