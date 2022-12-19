Путин опроверг слухи о намерениях России поглотить Беларусь

Владимир Путин утверждает, что правительство России не намерено поглощать белорусское государство.

19 декабря Владимир Путин впервые с 2019 года посетил Минск, где провёл переговоры с Александром Лукашенко, по итогам которого заявил, что распространяемые в западных СМИ слухи о желании России поглотить Беларусь не соответствуют действительности.

По мнению Путина, поглощение Беларуси Российской Федерацией нецелесообразно и навредит обеим странам, поскольку Минск и Москва в состоянии эффективно взаимодействовать на высочайшем уровне доверительного партнёрства в рамках интеграции в Союзное Государство в соответствии с намеченными программами.