Лукашенко назвал себя и Путина «токсичными соагрессорами»
2022-12-19 21:27
По итогам двухсторонней встречи с Путиным Лукашенко пошутил на тему немотивированных обвинений в своей адрес со стороны представителей стран коллективного Запада.
19 декабря во Дворце Независимости состоялись переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко, по итогам которого белорусский президент назвал себя и своего российского коллегу "токсичными соагрессорами".
Лукашенко незамедлительно пояснил, что западные политики и подконтрольная им пресса всё чаще обвиняет руководство России и Беларуси в агрессии против Украины, называя президентов Союзного Государства самыми "вредными" людьми на планете, однако в действительности это не так.
Опубликовано: Ткачёв Андрей