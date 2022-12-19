Лукашенко назвал себя и Путина «токсичными соагрессорами»

По итогам двухсторонней встречи с Путиным Лукашенко пошутил на тему немотивированных обвинений в своей адрес со стороны представителей стран коллективного Запада.

19 декабря во Дворце Независимости состоялись переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко, по итогам которого белорусский президент назвал себя и своего российского коллегу "токсичными соагрессорами".

Лукашенко незамедлительно пояснил, что западные политики и подконтрольная им пресса всё чаще обвиняет руководство России и Беларуси в агрессии против Украины, называя президентов Союзного Государства самыми "вредными" людьми на планете, однако в действительности это не так.