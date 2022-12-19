Беларусь и РФ договорились о создании общего рынка энергоресурсов включая газ
2022-12-19 21:43
Владимир Путин и Александр Лукашенко пришли к соглашению об учреждении единого российско-белорусского рынка энергоресурсов.
По итогам состоявшихся в Минске переговоров между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным президенты обеих стран поручили своим правительствам согласовать и проработать программу создания единого рынка энергетических ресурсов, включая сжиженный природный газ. Сам Лукашенко утверждает, что Москва будет продавать газ Минску по фиксированной цене в течение трёх лет.
По данным Александра Лукашенко, в результате переговоров с Путиным Минск остался доволен условиями России по купле-продаже энергоресурсов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей