Беларусь и РФ договорились о создании общего рынка энергоресурсов включая газ

Владимир Путин и Александр Лукашенко пришли к соглашению об учреждении единого российско-белорусского рынка энергоресурсов.

По итогам состоявшихся в Минске переговоров между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным президенты обеих стран поручили своим правительствам согласовать и проработать программу создания единого рынка энергетических ресурсов, включая сжиженный природный газ. Сам Лукашенко утверждает, что Москва будет продавать газ Минску по фиксированной цене в течение трёх лет.

По данным Александра Лукашенко, в результате переговоров с Путиным Минск остался доволен условиями России по купле-продаже энергоресурсов.