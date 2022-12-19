Лукашенко: Минск доволен предложенной РФ ценой на газ в ближайшие 3 года

В понедельник Александр Лукашенко заявил о своей удовлетворённости условиями по закупке российского газа Беларусью.

Президент Беларуси Александр Лукашенко уведомляет, что в результате состоявшихся переговоров с Владимиром Путиным в Минске Беларусь осталась довольна условиями, на которых сможет приобретать газ у России в ближайшие три года. По словам Лукашенко, Москва предложила Минску фиксированную стоимость "голубого топлива", которая удовлетворила белорусскую сторону.

Также Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили правительствам России и Беларуси разработать программу по созданию общего рынка энергоресурсов.