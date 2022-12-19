Путин: сборная Аргентины заслужила победу на Чемпионате мира по футболу

Владимир Путин назвал заслуженной победу аргентинской команды на Чемпионате мира по футболу в Катаре.

Вечером понедельника Владимир Путин и Александр Лукашенко дали совместную пресс-конференцию для журналистов по итогам двухсторонних переговоров, во время которой российский президент публично назвал заслуженной победу сборной Аргентины на Чемпионате мира по футболу.

По мнению Путина, Аргентина является традиционно футбольной страной, ввиду чего её победа над Францией со счётом 4:2 стала ожидаемой. Также Владимир Путин признался, что следил за матчем с момента, когда обе сборные забили по два гола.