Российский лидер Владимир Путин заявил, что смотрел финальный матч ЧМ-2022 в Катаре и считает заслуженной победу национальной сборной Аргентины в турнире.

19 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин в пресс-релизе рассказал о том, что смотрел вторую половину финального матча чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с того момента, когда счет был уже 2:2.

Путин отметил, что в Аргентинской Республике с трепетом относятся к футболу и считает заслуженной победу национальной сборной Аргентины, капитаном который является признанный лучшим футболистом ЧМ-2022 Лионель Месси.