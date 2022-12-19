Лукашенко назвал себя и Путина соагрессорами, самыми вредными и токсичными люди
2022-12-19 22:24
Александр Лукашенко саркастично назвал себя и Владимира Путина соагрессорами, самыми вредными и токсичными люди на этой планете.
19 декабря президент Республики Беларусь Александр Лукашенко саркастично прокомментировал отношение коллективного Запада к нему и российскому лидеру Владимиру Путину.
«Мы вдвоем – соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете», – сказал Лукашенко в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным в минском Дворце Независимости.
Белорусский лидер добавил, что между ним и президентом России Владимиром Путиным возникают разногласия лишь о том, кто «больше» соагрессор и токсичный человек, поэтому никому не удастся «разорвать, вбить клин» между главами Союзного государства.
Опубликовано: Диана Мудреченко