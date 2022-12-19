Лукашенко назвал себя и Путина соагрессорами, самыми вредными и токсичными люди

Александр Лукашенко саркастично назвал себя и Владимира Путина соагрессорами, самыми вредными и токсичными люди на этой планете.

19 декабря президент Республики Беларусь Александр Лукашенко саркастично прокомментировал отношение коллективного Запада к нему и российскому лидеру Владимиру Путину.

«Мы вдвоем – соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете», – сказал Лукашенко в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным в минском Дворце Независимости.

Белорусский лидер добавил, что между ним и президентом России Владимиром Путиным возникают разногласия лишь о том, кто «больше» соагрессор и токсичный человек, поэтому никому не удастся «разорвать, вбить клин» между главами Союзного государства.