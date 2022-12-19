Лавров: спецоперация помешала превратить Украину в «анти-Россию»

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что спецоперация позволила предотвратить превращение Украины в «анти-Россию».

По его словам, истеричная реакция западных стран на действия России показала, что спецоперация действительно была необходима.

Лавров подчеркнул, что эта реакция подтвердила, что действия российской стороны обеспечили провал геополитических игр Запада.

Он также отметил, что в ином случае Украина превратилась бы в постоянную угрозу безопасности России.