Сенатор Совфеда РФ Андрей Климов назвал заявления Молдовы о готовящемся нападении на нее России «информационным мусором».

По его словам, такие высказывания необходимы политикам для получения дополнительного финансирования.

Климов считает, что эти политики хотят, чтобы о них вспомнили и граждане в Молдове, и спонсоры, которые обеспечивали их победу.

Сенатор подчеркнул, что Россия проводит миролюбивую политику, а также напомнил, что РФ пыталась урегулировать ситуацию на Донбассе мирным путем в течение восьми лет.