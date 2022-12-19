Сербский премьер Брнабич разочарована реакцией мирового сообщества на ситуацию в Косово

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что власти ее страны разочарованы позицией мирового сообщества по ситуации в Косово.

По ее словам, США и Евросоюз слышат сербов только тогда, когда они находятся на баррикадах, и то не слишком хорошо.

Брнабич напомнила, что сербы в Косово и Метохии вышли на баррикады для того, чтобы требовать соблюдения прав человека.

Она отметила, что Белград будет делать все возможное, чтобы сохранить мир, хотя ситуация в Косово находится на грани конфликта.