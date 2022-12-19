Путин отправился домой к Лукашенко на рабочий ужин после переговоров

Владимир Путин приехал домой к Александру Лукашенко после беседы, состоявшейся во Дворце Независимости.

Официальный Telegram-канал пресс-службы президента Беларуси "Пул Первого" уведомляет, что Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина на рабочий ужин в собственный дом, на что российский лидер ответил согласием. По данным СМИ, Путин предположительно находится в резиденции Лукашенко в Острошицком городе, где лидеры двух стран едят традиционную белорусскую пищу.

Журналисты "Пул Первого" отмечают, что на момент написания статьи в 22:46 по минскому времени Владимир Путин до сих пор находится в доме Александра Лукашенко, сидя за столом с белорусским президентом.