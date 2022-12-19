Глава Офиса Зеленского Ермак недоволен согласованием ЕС потолка цен на газ

Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак выразил своё недовольство согласованием странами-участницами ЕС потолка цен на российский газ.

19 декабря глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в официальном Telegram-канале заявил о своём недовольстве тем, что Европейский союз согласовал потолок цен на российский газ в размере €180 за МВт/ч.

Ермак утверждает, что Евросоюз должен согласовать эмбарго на импортируемый из России газ, полностью запретив закупку российского «голубого топлива» европейскими странами, погружающимся в энергетический кризис.