Глава Офиса Зеленского Ермак недоволен согласованием ЕС потолка цен на газ
2022-12-19 22:49
Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак выразил своё недовольство согласованием странами-участницами ЕС потолка цен на российский газ.
19 декабря глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в официальном Telegram-канале заявил о своём недовольстве тем, что Европейский союз согласовал потолок цен на российский газ в размере €180 за МВт/ч.
Ермак утверждает, что Евросоюз должен согласовать эмбарго на импортируемый из России газ, полностью запретив закупку российского «голубого топлива» европейскими странами, погружающимся в энергетический кризис.
Опубликовано: Диана Мудреченко