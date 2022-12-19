Госдума России планирует принять закон об исламском банкинге в начале 2023 года
2022-12-19 22:52
В начале следующего года российская Госдума может принять закон об исламском банкинге. Об этом сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, первое чтение закона состоится в ближайшие дни. Вместе с тем некоторые нюансы по реализации такого банкинга еще нуждаются в согласовании.
Субъектами для реализации эксперимента станут Дагестан Башкортостан, Чеченская Республика и Татарстан.
Исламский банкинг предлагает соответствие банковской деятельности нормам шариата, который запрещает получение процентов и вознаграждений за предоставление займов.
Опубликовано: Светлана Репина