Госдума России планирует принять закон об исламском банкинге в начале 2023 года

В начале следующего года российская Госдума может принять закон об исламском банкинге. Об этом сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, первое чтение закона состоится в ближайшие дни. Вместе с тем некоторые нюансы по реализации такого банкинга еще нуждаются в согласовании.

Субъектами для реализации эксперимента станут Дагестан Башкортостан, Чеченская Республика и Татарстан.

Исламский банкинг предлагает соответствие банковской деятельности нормам шариата, который запрещает получение процентов и вознаграждений за предоставление займов.