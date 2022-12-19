Гутерриш призвал Россию экспортировать аммиак через порты Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш утверждает, что российский аммиак должен поставляться в другие страны через украинские порты.

В понедельник генсек Организации Объединённых наций Антониу Гутерриш публично заявил, что экспорт российского аммиака через украинские морские порты был бы "интересен" для ООН, поскольку подобный путь продажи удобрений из России является одним из самых коротких. При этом Гутерриш уверен, что реализовать подобную инициативу в условиях зерновой сделки технически реально.

Примечательно, что ранее Владимир Путин неоднократно заявлял о создании искусственных препятствий западными странами для экспорта российских удобрений в рамках зерновых соглашений.