Зеленский попросил у Эстонии больше артиллерийских снарядов

APS
2022-12-19 22:57

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Эстонии Кайе Каллос с просьбой увеличить объемы поставок некоторых видов вооружений.

Он сказал, что Украине необходимо больше артиллерийских снарядов, а также запчастей для гаубиц. 

В ходе встречи стран Объединенного экспедиционного корпуса под командованием Великобритании Зеленский предложил Эстонии активизировать сотрудничество.

Сама Кайя Каллос признала, что военную помощь Украине необходимо увеличивать. 

Опубликовано: Светлана Репина







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