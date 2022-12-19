Зеленский попросил у Эстонии больше артиллерийских снарядов
2022-12-19 22:57
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Эстонии Кайе Каллос с просьбой увеличить объемы поставок некоторых видов вооружений.
Он сказал, что Украине необходимо больше артиллерийских снарядов, а также запчастей для гаубиц.
В ходе встречи стран Объединенного экспедиционного корпуса под командованием Великобритании Зеленский предложил Эстонии активизировать сотрудничество.
Сама Кайя Каллос признала, что военную помощь Украине необходимо увеличивать.
Опубликовано: Светлана Репина