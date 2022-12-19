Лукашенко: Минск и Москва заместят ушедшие с рынка СГ западные фирмы

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о способности Союзного Государства заместить западные компании, ушедшие с отечественного рынка.

19 декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко провели почти трёхчасовые переговоры во Дворце Независимости в Минске, по итогам которых президенты обеих стран дали большую пресс-конференцию.

В ходе своего выступления Лукашенко сообщил, что в ближайшее время российские и белорусские предприятия при помощи разработок местных учёных и производителей смогут успешно заместить западные компании, которые приняли одностороннее решение покинуть рынки Союзного Государства.