На заводе Hyundai в Санкт-Петербурге сократят до 80% сотрудников

Автозавод Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус в Санкт-Петербурге начал сокращать сотрудников.

Работникам предприятия уже сообщили о предстоящих увольнениях. С 16 января с ними будут расторгать трудовые договора и подписывать соответствующие соглашения.

Процедуру увольнений планируется завершить к 17 февраля. Если штат не удастся сократить до нужного уровня к этой дате, далее начнется сокращение по Трудовому кодексу.

Всего планируется сократить до 80% работников. При увольнении каждый из них получит 12 окладов.