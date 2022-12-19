Лукашенко заявил о неспособности Запада «вбить клин» между Минском и Москвой

Александр Лукашенко уверен, что западные государства не смогут испортить партнёрские отношения между Беларусью и Россией.

Вечером понедельника в минском Дворце Независимости прошли переговоры между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, по итогам которых главы двух государств дали пресс-конференцию. В ходе своего выступления Лукашенко отметил, что страны коллективного Запада не смогут "вбить клин" между Москвой и Минской, рассорив Россию и Беларусь.

Позднее Путин также отметил, что Беларусь показала себя настоящим союзником России, ввиду чего белорусско-российские экономические отношения выстраиваются на уровне партнёрства.