«АвтоВАЗ» презентует электрический Lada e-Largus уже в этом году
2022-12-19 23:11
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что компания покажет первый прототип электрокара Lada e-Largus до конца года.
По его словам, презентация новинки состоится в столице Удмуртии,а сам прототип уже готов.
Выпускать Lada e-Largus планируется на предприятии в Ижевске, причем при высокой степени локализации.
При этом сборку популярной Lada Vesta перенесут из Ижевска в Тольятти, где находится основная производственная площадка «АвтоВАЗа».
Опубликовано: Светлана Репина