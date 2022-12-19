«АвтоВАЗ» презентует электрический Lada e-Largus уже в этом году

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что компания покажет первый прототип электрокара Lada e-Largus до конца года.

По его словам, презентация новинки состоится в столице Удмуртии,а сам прототип уже готов.

Выпускать Lada e-Largus планируется на предприятии в Ижевске, причем при высокой степени локализации.

При этом сборку популярной Lada Vesta перенесут из Ижевска в Тольятти, где находится основная производственная площадка «АвтоВАЗа».