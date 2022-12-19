Лукашенко рассказал, что западные партнеры беспокоились из-за его частых встреч с Путиным
2022-12-19 23:20
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в западные партнеры выражали беспокойство из-за его частых встреч с Владимиром Путиным.
По словам белорусского лидера, он постоянно оставался в контакте с российским президентом, несмотря на его редкие визиты в республику.
Лукашенко отметил, что встречи происходили в России и на международных площадках.
Он также рассказал, что министры двух стран тесно контактируют, к тому же проводятся многочисленные встречи глав регионов и предприятий.
Опубликовано: Светлана Репина