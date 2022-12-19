Лукашенко рассказал, что западные партнеры беспокоились из-за его частых встреч с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в западные партнеры выражали беспокойство из-за его частых встреч с Владимиром Путиным.

По словам белорусского лидера, он постоянно оставался в контакте с российским президентом, несмотря на его редкие визиты в республику.

Лукашенко отметил, что встречи происходили в России и на международных площадках.

Он также рассказал, что министры двух стран тесно контактируют, к тому же проводятся многочисленные встречи глав регионов и предприятий.