Белый дом: США тревожит роль Беларуси в спецоперации РФ на Украине

В Белом доме заявили об обеспокоенности Вашингтона возможным участием Беларуси в российской спецоперации.

Пресс-служба Белого дома прокомментировала визит Владимира Путина в Минск для переговоров с Александром Лукашенко, сообщив, что правительство Соединённых Штатов обеспокоено возможным изменением роли участия Беларуси в российской спецоперации на территории Украины.

Также в Белом доме отметили, что в случае втягивания армии Беларуси в боевые действия Вашингтон может принять дополнительные санкции в отношении Минска.

Примечательно, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков посоветовал "отдохнуть" главкому армии Украины Валерию Залужному из-за его слов о возможности включения войск Беларуси в российскую СВО.