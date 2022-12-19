Кулемзин: ВСУ обстреляли корпус больницы Калинина и в детский сад в Донецке

Армия Украины повторно атаковала центр столицы ДНР в месте расположения больницы имени Калинина.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где сообщил, что сегодня вечером украинские войска обстреляли столицу Донецкой Народной республики из реактивной системы залпового огня "Град" советского производства. По данным Кулемзина, снаряды попали в один из корпусов больницы имени Калинина и донецкий детский сад.

Днём ранее ВСУ уже наносили ракетный удар по Калининской больнице, в результате которого скончались два человека из числа пациентов медицинского учреждения.