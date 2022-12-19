Лукашенко признался, что болел за Бразилию на Чемпионате мира по футболу

Белорусский президент Александр Лукашенко утверждает, что болел за бразильскую футбольную команду на завершившемся Чемпионате мира в Катаре.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным Александр Лукашенко сообщил, что внимательно следил за финалом Чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины, признавшись, что изначально болел за Бразилию, однако позднее начал поддерживать аргентинскую команду.

По мнению Лукашенко, Аргентина вполне заслуженно стала Чемпионом мира по футболу, аналогичную позицию озвучил Владимир Путин. Кроме того, лидеры РФ и Беларуси признались, что смотрели финал Чемпионата в прямом эфире.