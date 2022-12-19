Байден готовится подписать оборонный бюджет США на 850 млрд долларов
2022-12-19 23:41
Президент США Джо Байден на этой неделе планирует подписать оборонный бюджет страны на сумму в 850 млрд долларов.
Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста.
Ранее сообщалось, что Сенат конгресса утвердил рекордный военный бюджет Минобороны США на 847,3 млрд долларов. Основным направлением расходов названо сдерживание России и Китая.
В 2022 году американский оборонный бюджет составлял 778 млрд долларов.
Опубликовано: Светлана Репина