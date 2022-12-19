Макрон посоветовал французским футболистам не огорчаться из-за проигрыша на ЧМ в Катаре

Президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал футболистам сборной страны не огорчаться из-за поражения на чемпионате мира.

Он заявил, что команда Франции заставила миллионы жителей страны мечтать и взволновала миллиарды зрителей.

По словам Макрона, это станет уроком для команды. Он признал, что после матча будут сожаления, но посоветовал не огорчаться слишком сильно.

Президент отметил, что гордится футболистами в любом случае, а завтра им предстоит снова идти в атаку, чтобы добиться успеха.