Agerpres: Румыния согласилась на создание боевой группы НАТО на ее территории

Агентство Agerpres сообщает, что парламент Румынии поддержал создание боевой группы НАТО на территории страны.

За это решение проголосовали 309 представителей палаты депутатов и сената. Против были только пять человек.

Предполагается, что боевая группа будет создана под руководством Франции. В страну уже прибыли французские танки и бронетехника.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис попросил парламентариев одобрить данную инициативу для повышения оборонного потенциала НАТО.