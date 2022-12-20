Agerpres: Румыния согласилась на создание боевой группы НАТО на ее территории
2022-12-20 00:05
Агентство Agerpres сообщает, что парламент Румынии поддержал создание боевой группы НАТО на территории страны.
За это решение проголосовали 309 представителей палаты депутатов и сената. Против были только пять человек.
Предполагается, что боевая группа будет создана под руководством Франции. В страну уже прибыли французские танки и бронетехника.
Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис попросил парламентариев одобрить данную инициативу для повышения оборонного потенциала НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина