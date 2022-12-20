Российский посол в Канаде назвал конфискацию активов Абрамовича грабежом

Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что решение властей страны о конфискации активов Романа Абрамовича является грабежом.

По его словам, это в очередной раз подтверждает, что на Западе не существует понятия неприкосновенности частной собственности.

Степанов считает, что подобными действиями Канада наносит ущерб своей репутации, поскольку все понимают, что в случае несогласия с политикой запада их активы также будут конфискованы.

Российское диппредставительство рекомендует не вести никаких дел с Канадой из-за таких действий властей.