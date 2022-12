NYT: Россия разрабатывает план массированной пехотной атаки на Украину

Агентство The New York Times утверждает, что Минобороны РФ находится в процессе разработки плана по массированному наступлению пехоты на позиции ВСУ.

Американская газета The The New York со ссылкой на инсайдера уведомляет, что в Министерстве обороны России проходит разработка плана по массированному пехотному наступлению армии РФ на позиции украинских военных. По данным NYP, этот план будет схож со стратегией Советского Союза, применяемой им в годы Второй мировой войны.

Также в The New York отметили, что войска России уже проводят подготовку бойцов, которые смогут принять участие в массированном пехотном наступлении на разных участках фронта в Украине.