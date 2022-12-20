Совет ЕС заявил об уменьшении количества сделок по газу из-за потолка цен

В Совете Евросоюза утверждают, что страны организации уменьшат количество сделок на покупку газа.

Пресс-служба Европейского совета уведомляет, что страны ЕС не смогут приобретать газ по фьючерсным контактам в момент действия механизма по ограничению стоимости данного энергоресурса, включающего в себя потолок цен на закупку СПГ. В Евросовете отметили, что подобная рестрикция неизбежно приведёт к падению числа сделок на покупку газа в Европейском союзе.

Накануне глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия, Германия и ещё семь стран ЕС не поддержали введение потолка цен на газ, однако данный закон всё же был принят.