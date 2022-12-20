ООН будет расследовать использование иранских беспилотников Россией

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что организация будет изучать информацию о поставках в России беспилотников из Ирана.

Она отметила, что страны попросили организовать инспекцию для прояснения вопроса использования Россией иранских беспилотников на Украине.

При этом в России и Иране отрицают и поставки беспилотников, и их использование в военных целях.

Тем временем Украина утверждает, что очередная атака иранскими беспилотниками произошла накануне.