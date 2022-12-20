Reuters: в Швеции подозреваемый в шпионаже в пользу РФ может получить пожизненное заключение

Агентство Reuters сообщает, что в Швеции рассматривается дело двух братьев, которых местная прокуратура считает виновными в шпионаже в пользу России.

Если их вина будет доказана, один из подсудимых может получить тюремный срок до 12 лет, а второй – пожизненное заключение.

Следователи полагают, что братья в течение 10 лет направляли в России секретную информацию.

При этом старший брат занимал высокий пост в разведке и в регулярных войсках. Ни один из обвиняемых не признает свою вину.