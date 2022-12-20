Постпред России при ООН Василий Небензя утверждает, что обвинения российских военных в использовании иранских беспилотников в ходе СВО не соответствуют действительности.

Во вторник постоянный представитель РФ при Организации Объединённых наний Василий Небензя публично осудил средства массовой информации, распространяющие слухи об использовании Россией иранских беспилотных летательных аппаратов в ходе спецоперации на территории Украины.

По данным Небензи, подобные обвинения носят надуманный характер, поскольку украинское правительство и западные спецслужбы не смогли обнародовать факты, которые бы свидетельствовали о наличии дронов из Ирана у армии России.