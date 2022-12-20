Politico: Илона Маска просят явиться в Европарламент и дать пояснения о политике Twitter

Бизнесмену Илону Маску направлено псом с просьбой явиться в Европарламент и предоставить пояснения по поводу политики, проводимой принадлежащей ему соцсетью Twitter.

Письмо подписано главой Европарламента Робертой Метсолой. Она считает, что Twitter имеет важное значение для политической жизни в ЕС.

При этом Метсола отмечает, что соцсеть не должна распространять дезинформацию, вмешиваться в выборы и способствовать разжиганию ненависти.

Ранее Илон Маск запустил в Twitter голосование по поводу того, стоит ли ему уйти с поста главы компании. Большинство пользователей проголосовали за его уход.