Зеленский: Бахмут стал самой горячей точкой в зоне боевых действий

Владимир Зеленский утверждает, что город Бахмут (Артемовск) является самой горячей точкой за всё время с начала российской спецоперации.

20 декабря Владимир Зеленский записал новое видеообращение к гражданам Украины, в котором публично заявил, что город Бахмут в Донецкой Народной республике, именуемый правительством России Артемовск, является самым горячим участком фронта, поскольку боевые действия в его окрестностях идут уже четыре месяца с мая 2022 года.

По данным Зеленского, бои в районе Бахмута на Артемовском направлении затрагивают 1300 километров, что делает данный участок фронта самым сложным для армии Украины.