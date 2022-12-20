Молдова требует у Запада больше летального оружия, несмотря на нейтралитет

Власти Молдовы считают, что Запад должен предоставить стране больше летального оружия. Об это заявил Дорин Речан, советник молдавского президента по нацбезопасности.

Согласно Конституции Молдовы, страна имеет статус нейтралитета. При этом Речан отметил, что на покупку вооружений в стране нет денег.

Он также уточнил, что глава молдавского Минобороны Анатолий Носатый «эффективно занимается попрошайничеством».

Взамен на поставки оружия Минобороны Молдовы обещает создать государство с мощной обороной для укрепления региональной безопасности.