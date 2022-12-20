Зеленский попросил Грузию перевести Саакашвили в больницу на Украине

Владимир Зеленский обратился к администрации Тбилиси с просьбой о переводе Михаила Саакашвили из тюрьмы в больницу.

Во вторник Владимир Зеленский публично обратился к правительству Грузии, попросив его представителей проявить "милосердие", переведя бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили из мест лишения свободы в один из госпиталей на территории Украины или любой страны Евросоюза.

Саакашвили находится в тюрьме Грузии с октября 2021 года, получив обвинение в совершении преступлений против грузинского народа. После заключения под стражу Михаил Саакашвили неоднократно объявлял голодовку, а позднее медики нашли у него признаки деменции, туберкулёза и отравления тяжёлыми металлами.