США пообещали усилить давление на Беларусь в случае расширения поддержки России

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США могут усилить давление на Беларусь, если республика расширить поддержку российской спецоперации на Украине.

Он отметил, что Госдеп будет внимательно следить за тем, не оказывает ли белорусская сторона дополнительную поддержку России.

По его словам, при выявлении таких фактов будут приняты соответствующие меры для привлечения к ответственности белорусского президента Александра Лукашенко.

Прайс считает, что власти Беларуси отказались от суверенитета, когда разрешили развернуть российские войска на своей территории.