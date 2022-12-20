Иран неожиданно заявил о готовности заключить ядерную сделку и призвал начать переговоры

Постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани сообщил, что его страна предлагает созвать министерскую встречу для постановления СВПД по ядерной программе в ближайшее время.

По его словам, Иран готов к возобновлению венских переговоров и продолжению сотрудничества.

Иравани отметил, что следующий шаг за США, которым предстоит проявить политическую волю и выполнить свои обязательства.

Ранее в Иране утверждали, что не пойдут на уступки в переговорах по поводу ядерной программы Тегерана.