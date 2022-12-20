Литва призывает ускорить синхронизацию электросетей стран Балтии и ЕС
2022-12-20 01:41
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости принятия политического решения Эстонией и Латвией по поводу синхронизации электросетей Прибалтики с Евросоюзом.
Он призвал ускорить этот процесс и сделать 2024 год датой энергетической свободы, разрыва связей с Россией.
Ранее Литва заявила о планах по закупке в США рекордного количества РСЗО HIMARS на 495 млн долларов.
Кроме того, литовская сторона намерена получить от Соединенных Шатов различные виды ракет, в том числе большой дальности.
Опубликовано: Светлана Репина