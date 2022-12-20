Литва призывает ускорить синхронизацию электросетей стран Балтии и ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости принятия политического решения Эстонией и Латвией по поводу синхронизации электросетей Прибалтики с Евросоюзом.

Он призвал ускорить этот процесс и сделать 2024 год датой энергетической свободы, разрыва связей с Россией.

Ранее Литва заявила о планах по закупке в США рекордного количества РСЗО HIMARS на 495 млн долларов.

Кроме того, литовская сторона намерена получить от Соединенных Шатов различные виды ракет, в том числе большой дальности.