Европарламент признал ошибку и пообещал принять Румынию в Шенгенскую зону в ближайшее время
2022-12-20 01:56
Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что в скором времени Румыния будет включена в Шенгенскую зону.
Она признала, что перенос присоединения Румынии к этой территории оказался ошибочным решением.
8 декабря на заседании Совета ЕС были отклонены заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону.
При этом было принято решение о включении Хорватии в зону Шенгена.
Опубликовано: Светлана Репина