Европарламент признал ошибку и пообещал принять Румынию в Шенгенскую зону в ближайшее время

APS
2022-12-20 01:56

Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что в скором времени Румыния будет включена в Шенгенскую зону.

Она признала, что перенос присоединения Румынии к этой территории оказался ошибочным решением.

8 декабря на заседании Совета ЕС были отклонены заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону. 

При этом было принято решение о включении Хорватии в зону Шенгена.

Опубликовано: Светлана Репина







Новости СМИ2