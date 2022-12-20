Европарламент признал ошибку и пообещал принять Румынию в Шенгенскую зону в ближайшее время

Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что в скором времени Румыния будет включена в Шенгенскую зону.

Она признала, что перенос присоединения Румынии к этой территории оказался ошибочным решением.

8 декабря на заседании Совета ЕС были отклонены заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону.

При этом было принято решение о включении Хорватии в зону Шенгена.