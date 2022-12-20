Focus: социолог Шнайдер предрёк превращение ФРГ в государство нищих
2022-12-20 02:11
Газета Focus взяла интервью у социолога Ульриха Шнайдера, который утверждает, что в будущем Германии грозит тотальная бедность.
20 декабря учёный-социолог Ульрих Шнайдер написал колонку для газеты Focus, где заявил, что нынешний энергокризис в Германии и рост средней стоимости жилья может спровоцировать сильнейшее расслоение общества немцев, что приведёт к превращению ФРГ в "государство нищих".
По мнению Шнайдера, несколько десятков лет подряд Германия являлась процветающей страной, способной обеспечить благоденствие своих граждан, однако в настоящий момент немецкая экономика не выдерживает негативных последствий коронавируса, санкций против России и энергетического кризиса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей