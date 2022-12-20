СВР: Гитлер планировал переворот СССР в 1933 году с колонизацией Беларуси

Служба внешней разведки России рассекретила документы о планах Адольфа Гитлера осуществить переворот в Советском Союзе задолго до начала Второй мировой войны.

В ночь на 20 декабря библиотека имени Ельцина обнародовала секретные документы внешней разведки СССР, которые попали в руки Службы внешней разведки России. Согласно опубликованной информации, Адольф Гитлер и правительство нацистской Германии намеревалось провести государственный переворот в Советском Союзе в 1933 году, выселив всех немцев из Поволжья в Беларусь.

По данным СВР, в дальнейшем Берлин хотел заняться индустриализации белорусской ССР с последующим её отчуждением от Советского Союза и присоединением к Германии.