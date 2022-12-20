Yomiuri: Байден станет первым президентом США, посетившим Нагасаки

Японская газета Yomiuri уведомляет, что Джо Байден может посетить Нагасаки в рамках договорённости между властями США и Японии.

Во вторник информагентство Yomiuri со ссылкой на инсайдера сообщило, что правительства Соединённых Штатов и Японии ведут переговоры о рабочей поездке Джозефа Байдена в японский город Нагасаки, который подвергся американской ядерной бомбардировке в конце Второй мировой войны в 1945 году.

В случае, если Байден посетит Нагасаки, он станет первым президентом США, который получил доступ к нахождению в данном городе. Издание Yomiuri отмечает, что Джо Байден получит разрешение на поездку в Нагасаки только после того, как её одобрит администрация города.