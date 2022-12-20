Трамп заявил о способности победить на выборах президента США в 2024 году

Дональд Трамп утверждает, что специальный комитет американского Конгресса хочет помешать ему выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

20 декабря экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал призыв специального комитета американского Конгресса выдвинуть против него уголовные обвинения в связи с захватом Капитолия 6 января 2021 года. По мнению Трампа, сотрудники Конгресса хотят сфабриковать против него уголовное дело с целью помешать участию в президентских выборах.

При этом Дональд Трамп выразил уверенность, что в случае своего участия на выборах президента Соединённых Штатов в 2024 году он легко победит.