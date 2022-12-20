Российская Служба внешней разведки раскрыла документы, свидетельствующие о том, что Соединённые Штаты могли спонсировать нацистскую Германию незадолго до начала Второй мировой войны.

Утром вторника СВР России опубликовала архивные документы времён СССР, которые свидетельствуют о том, что Соединённые Штаты были уличены в факте сокрытия финансирования режима Адольфа Гитлера во время его подготовки к войне с Советским Союзом.

По данным российского ведомства, летом 1939 года в американских СМИ появилась информация о том, что Великобритания планирует выделить Германии денежный займ в размере 5 миллиардов неназванной валюты. Известно, что подобный кредит Берлину обещал британский сэр Роберт Хадсон.

После публикации в СМИ Хадсон, являвшийся хорошим другом президента США Роберта Гувера, дал новое интервью для американской прессы, в котором утверждалось, что инвесторы с улицы Уолл-стрит в штате Нью-Йорк также окажут финансовую помощь Германии.

В СВР отметили, что позднее Гувер испугался, что журналисты узнали о его финансовых связях с нацистами и Гитлером, ввиду чего распорядился изъять все публикации из СМИ, сокрыв факт своего соучастия в сделке.