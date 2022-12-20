Британские читатели газеты Dayli Mail подвергли критике премьер-министра Великобритании Риши Сунака, призвавшего Киев отказаться от переговоров с Москвой.

Накануне британский премьер-министр Риши Сунак публично заявил, что не считает необходимым скорейшее начало мирных переговоров между Россией и Украиной, поскольку российские войска всё ещё находятся на территориях, которые администрация Киева считает своими.

Пользователи британского сегмента Интернета раскритиковали поведение Сунака в комментариях на портале Daily Mail, обвинив политика в нежелании заботиться о собственном народе.

По мнению читателей DM, Сунак не желает завершения боевых действий и готов спонсировать киевский режим оружием и деньгами, в то время как простые британцы страдают от последствий инфляции и энергетического кризиса.