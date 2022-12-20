Минобороны Китая: морские учения с РФ говорят о решимости отражать угрозы

В Министерстве обороны Китая прокомментировали скорое начало совместных с Россией учений "Морское взаимодействие".

Пресс-служба Министерства обороны Китайской Народной республики опубликовала новое сообщение в своём официальном профиле мессенджера WeChat, где сообщила, что новые российско-китайские военные учения "Морское взаимодействие" направлены на желание Пекина и Москвы иметь возможность по совместному отражению любых вероятных угроз.

Учения "Морское взаимодействия" стартуют 21 декабря в акватории Восточно-Китайского моря и предварительно должны быть завершены уже 27 декабря. Местом проведения мероприятия являются китайские воды между населёнными пунктами Чжоушань и Тайчжоу.