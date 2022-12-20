Зась: вопрос присоединения новых стран к ОДКБ не обсуждается

Генсек ОДКБ Станислав Зась исключил присоединение новых государств к Организации договора о коллективной безопасности.

20 декабря генсек ОДКБ Станислав Зась дал интервью журналистам информагентства "РИА Новости", где публично заявил, что в настоящий момент вопрос о присоединении новых стран к регулярному составу данного блока не стоит на повестке для, поскольку Организация не работает по экстенсивному принципу, гонясь за количеством участников.

По мнению Зася, любые меры по расширению текущего состава Организации договора о коллективной безопасности должны быть тщательно продуманы и направлены на повышение эффективности работы блока.